Willem-Alexander, Máxima en Amalia aangekomen bij schouwburg

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De troonrede wordt daar voorgelezen door koning Willem-Alexander.

Normaliter is het officiële gedeelte van Prinsjesdag in de Ridderzaal op het Binnenhof, maar vanwege restauratie is het nu in de schouwburg.

Het is de eerste Prinsjesdag waarbij prinses Amalia, die in december achttien werd, in haar functie als Prinses van Oranje betrokken is. Zij heeft dinsdag geen officiële taken.