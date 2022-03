Foto’s: Willem-Alexander, Máxima en Beatrix (en andere royals) betreden Westminster Abbey

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn aangekomen bij Westminster Abbey in Londen. Daar is de herdenkingsdienst voor de in april 2021 overleden Britse prins Philip. Het Nederlandse koningspaar en de prinses wonen de dienst bij.

De koning, koningin en prinses behoren tot de vele Europese vorsten en koningshuisleden die zijn uitgenodigd. Zo komen onder anderen ook koningin Margrethe van Denemarken, koning Filip en koningin Mathilde van België, koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden. Het Noorse koningspaar heeft afgezegd omdat koning Harald vorige week corona opliep.