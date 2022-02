Willem-Alexander ontmoet Colombiaanse president

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de Colombiaanse president Iván Duque ontvangen. De ontmoeting was op Paleis Huis ten Bosch.

Duque brengt een tweedaags werkbezoek aan Nederland. Zijn bezoek staat onder meer in het teken van de strijd tegen georganiseerde misdaad en het vredesproces in Colombia. Eerder op de dag bezocht Duque al het hoofdkwartier van Europol in Den Haag.

De Colombiaanse president heeft ook nog een ontmoeting met premier Mark Rutte op de planning staan. Woensdagavond is er ook een werkdiner waar ook de Colombiaanse minister van Handel, minister van Transport en viceminister van Buitenlandse Zaken aansluiten. Van Nederlandse kant zijn dan minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig.