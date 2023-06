Willem-Alexander ontvangen door goede vriend koning Felipe

Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag door zijn goede vriend, de Spaanse koning Felipe, ontvangen in de Real Jardin Botanico, de koninklijke botanische tuinen in Madrid. De twee ontmoetten elkaar zoals gewoonlijk met een vriendschappelijke omhelzing en Felipe feliciteerde zijn vriend met het tien jaar koningschap dat Willem-Alexander dit jaar viert. Koning Willem-Alexander is twee dagen in Spanje voor bezoeken aan waterstofprojecten.

Na de begroeting maakten de twee een korte wandeling door de botanische tuinen, waarna ze aan tafel gingen voor een lunch. De lunch was een viering van 375 jaar aan diplomatieke samenwerking tussen Spanje en Nederland, samen met vertegenwoordigers van verscheidene bedrijven. “Het is mooi dat twee landen die in een ver verleden in zo’n hevig conflict verwikkeld waren, nu zo’n hechte samenwerking hebben”, zo zei koning Willem-Alexander, verwijzend naar de Tachtigjarige Oorlog, bij de aanvang van de lunch.

Koning Willem-Alexander benadrukte dat de band tussen Nederland en Spanje nu “sterker dan ooit” is. “Nederland bewondert de leidende rol van Spanje in de overgang naar schone energie”, zo zei hij. “De Spaanse zon zal binnenkort het koude noorden verwarmen en onze industrie helpen vergroenen.”

Ook koning Felipe hield een welkomsttoespraak. Hij benadrukte – net als dat koning Willem-Alexander dat eerder al deed – het belang van overstappen naar schonere energie voor de volgende generaties. “Dit onderwerp is zo belangrijk voor onze toekomst en de generaties die nog komen”, zei de Spaanse koning. Koning Willem-Alexander zei eerder op de dag al dat “we onze industrie en onze maatschappij niet verduurzamen en vergroenen” kunnen zonder waterstof. “We moeten, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, ervoor zorgen dat we een duurzame economie hebben.”