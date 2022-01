Willem-Alexander ontvangt Mark Rutte op Paleis Noordeinde

VVD-leider Mark Rutte is aangekomen op Paleis Noordeinde, waar maandag zijn nieuwe kabinet wordt beëdigd door koning Willem-Alexander. De rest van de nieuwe ploeg komt even later aan.

Rutte zal door Willem-Alexander als eerste worden beëdigd, als premier. Daarna volgen de ministers en staatssecretarissen van zijn nieuwe ploeg. Na de plechtigheden volgt de traditionele bordesfoto, waarna de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV zal worden gehouden.

Net als in 2017 vindt de beëdiging plaats op Paleis Noordeinde. De gebruikelijke locatie, Paleis Huis ten Bosch, was in 2017 niet beschikbaar omdat het toen verbouwd werd. Voordat de koning en zijn gezin er gingen wonen werd het paleis voor ruim 63 miljoen euro verbouwd. Dit keer kan Rutte er niet terecht met zijn nieuwe ploeg omdat het bordes van Paleis Huis ten Bosch te klein is om genoeg afstand te houden. Dat is vanwege de coronamaatregelen verplicht.

Rutte werd met de auto afgezet bij het paleis in het centrum van Den Haag. Aan zowel de voor- als de achterzijde van het paleis en in de straten eromheen is veel politie aanwezig.