Willem-Alexander ontvangt president Bosnië en Herzegovina

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag president Sefik Dzaferovic van Bosnië en Herzegovina ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Het koninklijk huis deelde op sociale media een foto van de ontmoeting, waarop de koning breed lachend werd vastgelegd.

Bosnië en Herzegovina heeft in totaal drie presidenten, waarvan er een voorzitter is. Zeljko Komsic en Milorad Dodik zijn de twee andere presidenten. Dzaferovic is de huidige voorzitter. Om de acht maanden wisselt het voorzitterschap. Met deze constructie heeft iedere bevolkingsgroep van het land een vertegenwoordiger.

Dzaferovic is ook dinsdag nog op bezoek in Nederland. Hij ontmoet dan premier Mark Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. Zij zullen dan onder meer spreken over de huidige situatie in de Westelijke Balkan en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de regio.