Willem-Alexander over bezoek België: het beste Bourgondische maal

Koning Willem-Alexander vond het staatsbezoek aan België het “beste Bourgondische maal wat je kan bedenken”. Dat zei de koning aan het einde van het staatsbezoek dat hij en koningin Máxima brachten aan België. Het Nederlandse koningspaar is al uitgezwaaid met een afscheidsceremonie en sluit het staatsbezoek nu echt af in de voormalige Handelsbeurs in Antwerpen.

“Wat u voor elkaar heeft gekregen, is waanzinnig geweest”, zei de koning tegen de medewerkers van de ambassade, waarmee hij doelde op het organiseren van de reis.

De Belgen zijn “onze broers”, zo sprak hij, “onze vrienden”. Na een paar minuten moest hij zijn toespraak voor de Nederlandse gemeenschap afronden, omdat hij en zijn vrouw de trein naar Nederland moesten halen, zo stelde hij. “Ik heb begrepen dat ze vandaag een keer op tijd zijn, dus ik moet het gaan afkappen.”

Het staatsbezoek was het eerste officiële bezoek dat Willem-Alexander en Máxima aan het land hebben gebracht sinds zij koning en koningin zijn. Het laatste staatsbezoek aan België vond plaats in 2006, toen toenmalig koningin Beatrix de Belgische koning Albert bezocht. Willem-Alexander en Máxima gingen toen ook mee op reis. Een aanleiding voor dit staatsbezoek is het feit dat zowel koning Willem-Alexander als koning Filip tien jaar op de troon zitten.