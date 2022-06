Willem-Alexander plaatst ‘dak’ vernieuwde Malietoren in Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend symbolisch het laatste deel op de verbouwde Malietoren in Den Haag geplaatst. De koning zette daarbij het dak in de vorm van een vaas op een maquette en heropende daarmee officieel de vernieuwde toren.

“Dan houden we het droog hè, als het dak erop zit”, zei de koning grappend toen bij ten overstaan van een volle zaal op de zevende verdieping het dak op de miniatuurtoren zette. Een dak dat hij ongetwijfeld vaker heeft aanschouwd, aangezien de Malietoren zich min of meer tussen het woon- en werkpaleis van Willem-Alexander in bevindt.

Na de officiële opening keek de koning naar een animatie over de activiteiten van VNO-NCW en MKB-Nederland, die in het pand aan de Bezuidenhoutseweg zijn gevestigd. Los van de heropening van de verbouwde toren, vierden de ondernemersorganisaties deze ochtend ook hun 25-jarig bestaan in aanwezigheid van de koning. Het was in december een kwarteeuw geleden dat VNO-NCW de Malietoren heeft laten bouwen, waarna ook MKB-Nederland haar intrek nam in de toren.

Tijdens een rondleiding door het gebouw kreeg de koning een toelichting op verschillende projecten van de ondernemersorganisaties. In de Maliegym sprak hij via een live-verbinding met sportcentrum Papendal met de voorzitter van de European Company Sport Games, waar VNO-NCW medeorganisator van is. Na een dansdemonstratie van robothond Spot, sprak Willem-Alexander tot slot nog met enkele ondernemers over duurzaamheid en innovatie.