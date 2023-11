Willem-Alexander praat over energietransitie met commissarissen

Koning Willem-Alexander ging woensdagochtend met drie commissarissen van de Koning in gesprek over de energietransitie op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De koning ontvangt regelmatig commissarissen om te horen wat speelt in de provincies.

De commissarissen Ina Adema van de provincie Noord-Brabant, Andries Heidema van de provincie Overijssel en René Paas van de provincie Groningen gingen met de koning in gesprek over de energietransitie. Provincies hebben invloed op de aanpak van de energietransitie in hun regio. Zo zoeken provincies samen met de gemeenten en partners naar locaties voor zonnepanelen en windturbines.

De commissarissen, die samen de kring van commissarissen van de Koning vormen, zijn verantwoordelijk voor de benoemingsprocedure van burgemeesters. Verder houden de commissarissen contact met burgemeesters om te weten wat speelt in gemeenten.

De koning houdt zich vaker bezig met de energietransitie in ons land. Zo ging hij vorig jaar met een boot langs energieprojecten op de Noordzee en bracht hij een bezoek aan de Utrechtse wijk Overvecht, gericht op de buurtaanpak aardgasvrij in Overvecht en onder meer de energietransitie.