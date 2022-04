Willem-Alexander reikt twintigste Appeltjes van Oranje uit

Koning Willem-Alexander reikt op donderdagmiddag 12 mei op Paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds uit. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix zijn daarbij aanwezig. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie onderscheidende sociale initiatieven in het Nederlands Koninkrijk.

De drie winnaars worden pas tijdens de uitreiking bekendgemaakt. Het thema in 2022 is ‘Kansengelijkheid voor álle Jongeren. De prijzen worden toegekend aan initiatieven waarbij jongeren zich inzetten om de kansenongelijkheid tussen groepen jongeren kleiner te maken. Koning Willem-Alexander houdt een toespraak en maakt de winnaar van het Grote Appeltje van Oranje bekend. Ook reikt hij de andere Appeltjes van Oranje uit.

Willem-Alexander en Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De Appeltjes van Oranje worden dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt. In lustrumjaren reikt de koning de prijzen uit, in andere jaren doet Máxima dat. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 25.000 euro. Het beeldje is ontworpen door prinses Beatrix.