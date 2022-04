Willem-Alexander verzamelt eerste order nieuw distributiecentrum

In een speciaal voor hem oranje gespoten kratje verzamelde koning Willem-Alexander vrijdagmiddag de eerste order in het nieuwe distributiecentrum van websupermarkt Picnic in Utrecht. De vorst zag vervolgens hoe zijn boodschappen uiterst soepel door het bijna volledig gerobotiseerde pakhuis naar hem toe zoefden.

“Hij deed het heel goed, zeer professioneel voor een eerste keer”, zegt Esther, een van orderpickers van Picnic nadat Willem-Alexander in het station naast haar de eerste officiële bestelling van het nieuwe centrum in zijn krat had gestopt. De koning vond het waarschijnlijk ook wel leuk, want hij keek lachend toe hoe de spaghetti, crackers, koffie en soep met slechts enkele drukken op het touchscreen via een van de vele rolbanden in het distributiecentrum als vanzelf naar hem toe kwamen.

In het bijzijn van onder anderen de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en de oprichters van de websupermarkt kreeg Willem-Alexander ook een rondleiding door het 20.000 vierkante meter tellende distributiecentrum. Daarbij kreeg hij onder meer uitleg over de indrukwekkende nieuwe robottechnologieën die Picnic speciaal voor deze plek heeft ontwikkeld. Daarmee worden onder meer 250.000 kratjes aangestuurd door 850 zelfstandig rijdende karretjes, shuttles genoemd. Die rijden af en aan om de zogeheten orderpickers, nog altijd werknemers van vlees en bloed, van de bestelde boodschappen te voorzien. De techniek maakt het mogelijk om vanuit dit centrum straks wekelijks bij 150.000 gezinnen boodschappen te bezorgen.

Bij het verlaten van het pand liet Willem-Alexander weten onder de indruk te zijn van het nieuwe distributiecentrum.