Willem-Alexander vindt strand Ameland er prachtig bij liggen

Koning Willem-Alexander vindt het strand van Ameland er prachtig bij liggen, zei de koning woensdag nadat hij was aangekomen bij een locatie van Staatsbosbeheer op Ameland. “We zijn er net overheen gevlogen.” Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden op de locatie begroet door onder anderen boswachter Marjan Veenendaal en de burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel.

Het koningspaar kreeg informatie over de wateropvang op het eiland. Soms valt er te weinig regen, legde Rudi Molenaar uit, beheerder voor het waterschap op Ameland. “Dat zou je na deze dagen niet zeggen”, grapte de koning, doelend op het regenachtige weer gedurende het bezoek van het koningspaar aan de Waddeneilanden.

Daarnaast kregen de koning en koningin meer te horen over de dieren op het eiland, zoals vlinders en vogels, en over de invloed van toerisme op de natuur. “Het doet soms zeer hoe mensen zich niet gedragen”, vertelde de boswachter. Mensen laten bijvoorbeeld afval rondslingeren, doen hun honden niet aan de lijn of lopen niet op de paden waardoor de voortplanting van dieren wordt verstoord. De koning vroeg zich daarop af hoe mensen reageren wanneer ze worden aangesproken op dit gedrag. “Soms word je als oud vuil behandeld”, stelde Veenendaal.

Opperbest humeur

Voor aankomst bleek al dat de koning in een opperbest humeur was. Bij het verlaten van de veerdienst werd naar het koningspaar geroepen dat iemand aan de kade jarig was. Daarop feliciteerde de koning haar hartelijk, voordat zij doorgingen naar de locatie van Staatsbosbeheer op het eiland.

Na Ameland gaan ze door naar Schiermonnikoog, waar het tweedaagse streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden wordt afgesloten. Dinsdag waren ze al op Texel, Vlieland en Terschelling. Op het laatste eiland brachten ze de nacht en het begin van de ochtend door.