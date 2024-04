Willem-Alexander: we zullen Oekraïne zo lang als nodig bijstaan

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag zijn steun uitgesproken aan de bevolking van Oekraïne. In een videoboodschap waarmee hij de conferentie Restoring Justice for Ukraine in het World Forum in Den Haag opende, zei de koning dat “wij Oekraïne zullen bijstaan zolang dat nodig is”.

De conferentie staat in het teken van rechtvaardigheid voor Oekraïne. In zijn boodschap verwees de koning naar de aanhoudende oorlog met Rusland. “De Russische oorlog in Oekraïne is een schande. Het is een aanslag op alles wat ons dierbaar is. Door deze conferentie bij te wonen, stuurt u de bevolking van Oekraïne een boodschap van hoop.”

In zijn toespraak zei Willem-Alexander dat het “onaanvaardbaar” is dat plegers van internationale misdaden hun straf ontlopen. “Degenen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden tegen Oekraïne en zijn bevolking moeten ter verantwoording worden geroepen”.

“Wij zullen Oekraïne bijstaan zolang dat nodig is”, zei Willem-Alexander aan het einde van zijn toespraak. “Ons streven is gerechtigheid te herstellen. Ons doel is vrede te brengen in Oekraïne. Samen staan we sterk”.