Willem-Alexander woont schilderles en kookcursus bij in Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan stichting Ik Wil in Eindhoven, een van de winnaars van de Appeltjes van Oranje dit jaar. Stichting Ik Wil heeft die prijs gekregen voor de manier waarop de organisatie buurtbewoners met elkaar verbindt en zorgt voor een betrokken samenleving.

Met behulp van tientallen vrijwilligers organiseert de stichting laagdrempelige activiteiten, zoals schilder- en taallessen, kookcursussen en een open inloopspreekuur. Met deze activiteiten streeft Ik Wil naar een veilige en vertrouwde plek in de buurt en helpt de stichting met de talentontwikkeling van de deelnemers.

Willem-Alexander kreeg een rondleiding langs de verschillende activiteiten van de stichting. Zo bezocht hij een taalles, schilderles en kookcursus. Daarnaast sprak de koning met vrijwilligers, deelnemers en initiatiefnemers.

Het Oranje Fonds bekroont met de Appeltjes van Oranje ieder jaar uitzonderlijke sociale initiatieven die ertoe doen voor mensen in de samenleving. Het thema was dit jaar ‘Bruggenbouwers’ in de buurt. Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.