Willem-Alexander ziet vlucht in elektrisch vliegtuigje wel zitten

Willem-Alexander vliegt geregeld als piloot in een Boeing 737 maar zou het grote passagiersvliegtuig ook weleens willen omruilen voor een klein en volledig elektrisch exemplaar. In het Elaad Testlab van ElaadNL dat hij woensdag opende en waar zo’n vliegtuigje stond, liet hij weten interesse te hebben in een vlucht.

Tijdens de rondleiding in het testcentrum voor elektrische voertuigen toonde de koning zich zichtbaar geïnteresseerd, zag ook Rutger de Croon van ElaadNL. “Hij wilde van alles weten over de ontwikkeling van de luchtvaart en de werking van het vliegtuigje”, zegt De Croon, die de koning het een en ander mocht vertellen over het ‘vliegen van de toekomst’. “Ook had hij vragen over de actieradius, dus hoe ver ermee gevlogen kan worden. Dat willen veel mensen weten.”

Dat het onderwerp de koning aansprak, merkte ook Evert-Jan Feld van E-Flight Academy. Hij mocht de koning in de cockpit uitleg geven over de werking van het vliegtuigje. Het gesprek tussen de twee ging over “pilotendingen”. “Dat krijg je als je twee piloten naast elkaar zet”, aldus Feld. “Hij zei ook dat hij er wel een keertje mee wil vliegen. Dus of we hem binnenkort bellen voor een testvlucht? Wie weet.”

In het lab in Arnhem wordt onder meer gewerkt aan zogenoemde interoperabiliteit: ervoor zorgen dat elk voertuig in de toekomst aan elk type laadpaal kan worden opgeladen. Zo zou een elektrisch vliegtuig over enkele jaren kunnen worden opgeladen aan een laadpaal voor auto’s. Volgens Feld is dat uiteindelijk de toekomst. “Binnen Europa denk ik dat we tussen zes en tien jaar elektrisch kunnen vliegen”, zegt hij. Al zullen het dan wel de wat kleinere vliegtuigen zijn. “Bijvoorbeeld naar Parijs, met 20 tot 40 passagiers.”