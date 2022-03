William en Catherine hebben genoten van Commonwealth Day

Prins William en zijn vrouw Catherine kijken met een goed gevoel terug op de viering van Commonwealth Day maandag. “Fantastisch om samen te komen om Commonwealth Day en de moderne, levendige en diverse gemeenschappen te vieren bij Westminster Abbey”, schreef het paar op Instagram.

Het koppel deelde ook een aantal foto’s waarop onder meer te zien is hoe Catherine met een aantal kinderen praat bij de traditionele kerkdienst in Westminster Abbey. Koningin Elizabeth, die recent is hersteld van een coronabesmetting, was de grote afwezige tijdens de dienst. Zij werd door haar zoon prins Charles vertegenwoordigd.

Commonwealth Day wordt jaarlijks gevierd op de tweede maandag van maart. Vorig jaar ging de traditionele kerkdienst niet door vanwege de coronamaatregelen en was in plaats daarvan een speciale tv-uitzending te zien.