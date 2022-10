William en Catherine laten sportieve kant zien in Olympisch Park

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag een sportief uitstapje gemaakt. Het paar bracht in het oosten van Londen een bezoek aan het Queen Elizabeth Olympic Park, om daar het 10-jarig bestaan van Coach Core te vieren.

Coach Core heeft als doel om jonge mensen op te leiden tot coach, die vervolgens kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie atleten. Het programma werd door William en Catherine opgezet in het jaar van de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Prins William gaf ook een toespraak om stil te staan bij het jubileum. “Sport is een ongelooflijke manier om hoop, verbinding en kansen te bieden”, zei de prins onder meer. “Toen Coach Core werd opgericht voorafgaand aan de Olympische en Paralympische Spelen in 2012, was het idee om die kracht te gebruiken om het leven van jonge mensen te helpen veranderen.”

In de Copper Box Arena spraken de prins en prinses van Wales verder met enkele jonge mensen die bij het goede doel betrokken zijn. Ook kon William zich van zijn sportieve kant laten zien door mee te doen met een aantal sportsessies. Zo is op beelden te zien hoe hij tegen een bokszak stoot en een balletje trapt. Catherine koos voor een spelletje bocce, een balsport die lijkt op petanque.