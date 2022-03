Winterbruiden van Oranje: Beatrix

Een zomerse bruiloft de norm? Niet bij de Oranjes! Al vele generaties lopen prinsen en prinsessen ook in de winter naar het altaar. Zo’n huwelijk fleurt die saaie eerste maanden van het jaar behoorlijk op, en dan zijn er ook nog de huwelijksjubilea. In de reeks Oranje-winterbruiden prinses Beatrix, zij trouwde op 10 maart 1966 met haar Claus toen de maximumtemperatuur 9,2 graden was.

Door Karlijn Hoftijzer

Van een huwelijk komt een huwelijk: prinses Beatrix leert Claus von Amsberg pas goed kennen op een bruiloft van gezamenlijke vrienden in de zomer van 1964, maar zelf kiest ze twee jaar later voor een bruiloft in het staartje van de winter. En daarvoor kiest ze precies de goede trouwjurk. Een echte koninklijke jurk heeft lange mouwen en geen decolleté: ideaal voor een bruiloft waarbij de lente nog ver weg lijkt en regen de straten doet glanzen. De japon is gemaakt van brokaat, een zware stof die ideaal is voor een winterbruid.

Beatrix en Claus trouwen in het stadhuis van Amsterdam. Hoewel het buiten koud is, is het binnen in de met bloemen en varens versierde raadszaal behaaglijk. Extra lampen aan het plafond zorgen ervoor dat de aanwezige fotografen niet hoeven te fitsen, maar het zorgt er ook voor dat het behoorlijk warm is. De Gouden Koets vervoert het koppel die dag, er zijn zo’n 80.000 toeschouwers die wind en regen trotseren om de stoet door de natte stad te zien trekken. Later op de dag wordt het huwelijk kerkelijk ingezegend in de Westerkerk. Onder de gasten in de kerk zijn de Belgische koning Boudewijn, koningin Fabiola, prins Albert en prinses Paola, de Noorse kroonprins Harald, de Griekse koning Constantijn en zijn vrouw Annemarie, groothertog Jean en groothertogin Joséphine-Charlotte uit Luxemburg en de Spaanse troonpretendent Juan Carlos en zijn vrouw Sofía. Prinses Marina van Kent, haar zoon Michael en haar dochter Alexandra vertegenwoordigen de Britse royals.





Tijdens de kerkelijke inzegening leggen de camera’s vast hoe Juliana, moeder van de bruid, haar gezicht verbergt in een zakdoek. ‘Zichtbaar ontroerd’, was ze volgens de kranten. Maar dat misverstand zet Juliana in een later interview toch even recht. ‘Ik was verkouden. En toen snoot ik mijn neus en toen dacht iedereen dat ik huilde maar ik huilde helemaal niet. (…) Onder het gebed hoop je dat ze zo verstandig zijn om je niet te kieken. Als je je neus snuit. En klik! In alle kranten stond: zij huilt natuurlijk voor haar dochter. Ik was juist erg gelukkig! Zo conventioneel, bah!’