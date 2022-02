Winterbruiden van Oranje: Máxima

Een zomerse bruiloft de norm? Niet bij de Oranjes! Al vele generaties lopen prinsen en prinsessen ook in de winter naar het altaar. Zo’n huwelijk fleurt die saaie eerste maanden van het jaar behoorlijk op, en dan zijn er ook nog de huwelijksjubilea. In de reeks Oranje-winterbruiden Máxima, zij trouwde op 2 februari 2002 met prins Willem-Alexander toen de maximumtemperatuur 15,5 graden was.

Door Karlijn Hoftijzer

Net als het huwelijksaanzoek, tijdens een vrijdagmiddag schaatsen op de vijver van Paleis Huis ten Bosch, vindt de bezegeling van Willem-Alexanders en Máxima’s liefde plaats in de winter. In januari 2001 zegt Máxima haar eerste ‘ja’ als Willem-Alexander de verstopte rozen en champagne tevoorschijn haalt en zijn veel geoefende vraag ‘niet vlekkeloos’ uitspreekt. De tweede ‘ja’ volgt ruim een jaar later in de Beurs van Berlage in Amsterdam.





Direct daarna wordt het huwelijk enkele tientallen meters verderop kerkelijk ingezegend in de Nieuwe Kerk. Daar laat de Argentijnse tango Adiós Nonino, uitgevoerd door Carel Kraayenhof op zijn bandoneon, de temperatuur even stijgen. Kijkers thuis zitten juist met kippenvel als Máxima ontroerd haar tranen dept met een zakdoekje dat ze uit een verborgen vakje in de mouw van haar Valentino-jurk vist. Toeschouwers op de Dam, die de gebeurtenissen in de kerk via een groot scherm kunnen volgen, hoeven bij dit koninklijk huwelijk geen kou te lijden: het is die dag de warmste 2 februari ooit gemeten. Gemiddeld is het bijna 12 graden, maar de hoogste temperatuur die dag is maar liefst 15 graden. Toeschouwers kunnen hun sjaals afdoen en later die dag, na een goed feestje, met de jas open naar huis fetsen.

Lees ook: winterbruid Margriet Een bruid die kiest voor een winterbruiloft, hoopt natuurlijk stiekem op een wítte bruiloft. En dat krijgt prinses Margriet.

Gelukkig bleek Máxima’s suggestie om stiekem in Las Vegas te trouwen een grapje. Want hoe stellig Willem-Alexander ook zei dat dit het huwelijk van hem en zijn vrouw was, voor veel Nederlanders vond op twee-twee-tweeduizendtwee het huwelijk van iedereen plaats.