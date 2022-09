Yeşilgöz kan dreiging Rutte en Amalia ‘bevestigen noch ontkennen’

Justitieminister Dilan Yeşilgöz kan “bevestigen noch ontkennen” dat premier Mark Rutte en prinses Amalia doelwit zijn van de ‘Mocro-maffia’, zoals De Telegraaf zaterdag schreef. Wel zei ze in het programma WNL op Zondag “in algemene zin” dat de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad “zeer stevig” is.

De Telegraaf berichtte zaterdag dat de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, contact met elkaar hadden en dat er “signalen” waren dat Rutte en Amalia doelwit zijn. Taghi zelf spreekt de beschuldigingen via zijn advocaat tegen.

Yeşilgöz noemt de georganiseerde misdaad “een groot fundamenteel probleem in ons land” en zegt er daarom ook “dag en nacht” mee bezig te zijn. Samen met minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) kijkt ze naar de mogelijkheid tot een “ander regime” voor wat zij “extra extra zware criminelen” noemt.

Weerwind (Rechtsbescherming) wilde zaterdag niet ingaan op deze specifieke zaak, maar zei in het algemeen ook dat “geen maatregel geschuwd wordt” in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hij meldde dat de juridische mogelijkheid bestaat om correspondentie tussen gedetineerden tegen te houden, maar of er al stappen zijn genomen tegen B. of Taghi is niet bekend.