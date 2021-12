Zien: Amalia’s nieuwe portretfoto’s

Prinses Amalia viert op 7 december haar achttiende verjaardag en daar horen hele volwassen nieuwe portretfoto’s bij! De foto’s zijn recent gemaakt in Paleis Huis ten Bosch door fotograaf Frank Ruiter, die menig bekende Nederlander voor zijn lens heeft gehad. Lees verder tussen de foto’s!

De portretten van prinses Amalia variëren van close-ups tot totaalshots. De prinses draagt daarop twee verschillende jurken: op de eerste serie draagt ze een donkere jurk met gouden dessin van het Nederlandse label LaDress, waarbij ze crèmekleurige hoge hakken draagt. Om haar nek draagt ze een kettinkje met de letter ‘A’.

Fotograaf Frank Ruiter ging twee keer langs Paleis Huis ten Bosch, de eerste keer om de locatie te bekijken. ‘Als je portretfoto’s van iemand maakt, dan maak je contact en zorg je ervoor dat het prettig is. En dat was het’, blikt Ruiter terug. ‘Ik had me goed voorbereid en ik mocht helemaal maken wat ik graag maak: foto’s met daglicht en veel schaduw.’

Op de tweede serie foto’s draagt Amalia een rode jurk van Max Mara met bijpassende rode pumps. Haar goudkleurige ketting en oorbellen komen van See Me, een label dat vrouwen steunt die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Al snel had Ruiter door dat de beelden mooi zouden worden. ‘Eén van de eerste foto’s was gelijk goed. Ik dacht meteen al: dit wordt mooi’, vertelt hij. Dat kwam volgens de fotograaf ook door de goede sfeer tijdens het fotograferen. Zijn favoriet is een portretfoto waarop Amalia opzij kijkt. ‘Die zag ik op mijn scherm en toen dacht ik: jemig, het is écht goed gelukt.’