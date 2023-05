Zo’n 1,5 miljoen mensen zien kroning Charles en Camilla op NPO 1

De kroning van Charles en Camilla is zaterdag op NPO 1 door gemiddeld 1,5 miljoen kijkers gezien, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In totaal schakelden er bijna 3,6 miljoen kijkers minimaal even in voor de ceremonie die live bij de NOS werd uitgezonden vanuit Westminster Abbey in Londen.

Qua kijkcijfers staat de kroning op de derde plaats in de lijst met meest bekeken programma’s van de dag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen) en Even tot hier (1,7 miljoen) op NPO 1 trokken meer kijkers.

De documentaire Charles R: The Making of a Monarch, die door de EO later op de dag op NPO 1 werd uitgezonden, was goed voor 731.000 kijkers. De documentaire eindigde daarmee op de tiende plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

Na het satirische Even tot hier waren zaterdagavond primetime de meeste kijkers voor het programma Make Up Your Mind op RTL 4, hier keken gemiddeld 884.000 mensen naar. Het Jachtseizoen op SBS6 werd door zo’n 492.000 mensen bekeken.