Zoon Jaap Reesema bevraagt koning in podcast over koningschap

De zoon van Jaap Reesema en Kim Kötter, Muck, stelt in de podcastafleveringen Door de ogen van de Koning vragen aan koning Willem-Alexander. Dat bevestigt Reesema aan het ANP, nadat een jongen genaamd Muck te horen was in de eerste drie afleveringen van de podcast die donderdagochtend zijn uitgebracht. In de podcast vertelt de koning in gesprek met radio-dj Edwin Evers over tien jaar koningschap.

“We hebben gekozen om het kernteam zo klein mogelijk te houden, dus bijzonder dat Muck de vragen mocht stellen”, zegt de zanger en medeoprichter van Tonny Media, het bedrijf dat de podcast heeft gemaakt. Reesema is “erg trots” op de podcast, laat hij weten.

Elke aflevering mag Muck een vraag stellen aan de koning. “Omdat kinderen er zo goed in zijn om zich alles hardop af te vragen wat ze nog niet weten, hebben we iemand bereid gevonden om daar het woord over te voeren”, legt Evers uit in de eerste aflevering.

Muck zegt in de eerste aflevering dat hij ook “ooit” koning wil worden omdat hij dan de baas van Nederland is. Hij zegt vervolgens dat zijn vader echter zegt dat Mark Rutte de baas is. “Maar u bent toch de baas van Rutte?”, vraagt Muck zich af.

De podcast is opgenomen in de werkkamer van de koning in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal. Hierna verschijnt wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering.