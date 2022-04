Nederlanders vinden Willem-Alexander niet solidair met het volk

Een groot deel van de Nederlanders vindt dat koning Willem-Alexander zich het afgelopen jaar niet solidair heeft getoond met het volk. Het aantal mensen dat hem wél solidair vindt is ten opzichte van vorig jaar gedaald van twee vijfde van de Nederlanders naar een kwart (26 procent), zo blijkt uit de onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Bijna twee vijfde van de Nederlanders vindt de koning bij uitstek niet solidair met het volk. Dat is 12 procent meer dan een jaar geleden.

Ook voelden minder mensen dan vorig jaar zich gesteund door de koning tijdens de coronacrisis. Dat percentage ligt dit jaar op 15 procent, maar de jaren ervoor op 23 en 40 procent. Het houdt hier echter niet op met de kritiekpunten: steeds meer mensen hebben het idee dat het koningspaar niet doorheeft wat het maatschappelijk leed is dat door corona is veroorzaakt (van 17 procent naar 21 procent).

Toch zijn Nederlanders niet over alles ontevreden. Over het algemeen zijn mensen tevreden over de vluchtelingenopvang in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn. Daar verblijven zo’n dertig Oekraïners. Bijna twee derde van de Nederlanders vindt het mooi dat het koningspaar hen heeft opgevangen, een kwart vindt echter dat het paar zich niet moet mengen in politieke kwesties. Ook denkt een derde van de mensen dat de koningin en koningin de vluchtelingen opvangen ten behoeve van hun eigen imago.