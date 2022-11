Nederlandse kanshebbers voor Earthshot Prize van prins William

Prins William heeft de finalisten van zijn Earthshot Prize bekendgemaakt. De prins is initiatiefnemer van de milieuprijs, die is bedoeld voor de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor de klimaatcrisis.

Onder de vijftien finalisten zitten twee Nederlandse initiatieven. The Great Bubble Barrier is er daar een van. Dat is een gordijn van luchtbellen dat plastic uit rivieren en zeeën weert. Het wordt op verschillende plekken in Nederland al ingezet. Daarnaast is de gemeente Amsterdam genomineerd voor het streven om voor 2050 een volledig circulaire economie te hebben.

In een verklaring zegt William dat de “vernieuwers, leiders en visionairs die deel uitmaken van de Earthshot-finalisten van 2022, bewijzen dat er veel redenen zijn om optimistisch te zijn over de toekomst van onze planeet”. Vrijdag werd ook een filmpje gedeeld waarin de prins de finalisten toespreekt. “Hallo Earthshot-finalisten van 2022. Geweldig om jullie erbij te hebben. Jullie doen fantastisch werk en ik heb veel zin in Boston.”

De uitreiking van The Earthshot Prize vond vorig jaar voor het eerst plaats in Londen. Dit jaar vindt de uitreiking plaats in Boston. Op 2 december worden daar de vijf winnaars bekendgemaakt, die allen 1 miljoen pond krijgen om hun project te helpen ontwikkelen.