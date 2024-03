Neefje koning Charles: hij is gefrustreerd over tempo van herstel

Peter Philips, het neefje van koning Charles, zegt dat de Britse vorst “gefrustreerd” is over het tempo van zijn herstel van kanker. Philips is het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat zich in detail heeft uitgelaten over de ziekte van de koning.

“Hij is gefrustreerd dat hij niet verder kan en niet alles kan doen wat hij wil doen”, zegt het oudste kind van prinses Anne, Charles’ zus, tegen Sky News Australia. Volgens Philips begrijpt Charles wel dat het noodzakelijk is om de tijd te nemen, maar hij zou graag weer terug willen naar zijn normale leven.

De 75-jarige Charles werd in januari geopereerd aan een vergrote prostaat. Later bleek dat de koning kanker heeft. Daarom moest hij zijn werkzaamheden buiten de deur neerleggen. “Hij blijft zijn werknemers en iedereen – ook zijn arts en verpleegkundigen – vragen: ‘Mag ik dit doen? Mag ik dat doen?'”, vertelt Philips.

Charles gaat binnenkort naar verwachting de deur weer uit. Hij is van plan zondag bij de paasviering in de kerk van Windsor Castle te zijn.