Nepaccount verspreidt AI-beelden kroonprinses Elisabeth

Op Facebook circuleert een nepaccount van de Belgische kroonprinses Elisabeth waarop met kunstmatige intelligentie gemaakte beelden worden gedeeld. Dat meldt VRT NWS.

Op het profiel zijn tientallen foto’s en video’s geplaatst die niet echt zijn, maar met AI zijn gegenereerd. Het account heeft daarbij tienduizenden volgers opgebouwd.

Een van de video’s krijgt veel aandacht en wordt op grote schaal bekeken en gedeeld. Volgens VRT NWS is het Belgische paleis op de hoogte en zijn stappen ondernomen om de beelden te laten verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat er gemanipuleerde beelden van Elisabeth rondgaan. Vorig jaar in september dook er een nepfoto van haar en de prins van Liechtenstein op, ook gemaakt met AI.