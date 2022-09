Nergens was Elizabeth gelukkiger dan op Balmoral Castle

Nergens was koningin Elizabeth zo gelukkig als op Balmoral Castle, haar vakantieresidentie waar ze donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. Het kasteel in de Schotse streek Aberdeenshire was één van de favoriete plekken van de koningin. Prins Albert kocht Balmoral Castle in 1852 voor zijn vrouw koningin Victoria en sindsdien is het vakantieverblijf in de familie gebleven.

Iedere zomer ging Elizabeth naar Balmoral Castle. Dat deed ze tot zijn overlijden op 9 april vorig jaar altijd met haar man, prins Philip. Ieder jaar kwamen er verscheidene leden uit de koninklijke familie op bezoek om met hun moeder of oma een deel van de zomer door te brengen. Elizabeth zat er dan van augustus tot aan oktober.

Normaliter ging Elizabeth voor werkontvangsten terug naar Buckingham Palace, maar sinds enige tijd kampte ze met mobiliteitsproblemen. Daarom bleef ze dit jaar op Balmoral Castle, waar twee dagen voor haar overlijden nog oud-premier Boris Johnson en de nieuwe premier Liz Truss langskwamen.

Na het overlijden van prins Philip deelde het Britse hof een oude privéfoto van Philip en Elizabeth, gemaakt in de omgeving van Balmoral Castle. De twee zitten samen bovenop de heuvels van Coyles of Muick dichtbij de woning. Philip leunt daarbij ontspannen achterover, Elizabeth lacht vrolijk in de camera.