Net5 komt met documentaires over Britse royals

Net5 zendt komende zomer in samenwerking met LINDA. twee documentaires uit over de Britse royals. De specials zijn gemaakt door royaltyjournalist Sam Hoevenaar, zo werd dinsdag bekendgemaakt in Shownieuws op SBS6.

De eerste documentaire gaat over prins William en zijn vrouw Catherine. De hertog en hertogin van Cambridge vieren beide in 2022 hun veertigste verjaardag en krijgen een steeds prominentere rol binnen de monarchie. In de special wordt teruggeblikt op hun ontmoeting en worden de details besproken over hun leven aan het hof in de jaren erna.

Het tweede programma staat in het teken van prinses Diana, de moeder van prins William. Op 31 augustus 2022 is het precies 25 jaar geleden dat Lady Di overleed in Parijs na een auto-ongeluk. In de documentaire wordt haar nalatenschap besproken met kenners en liefhebbers.