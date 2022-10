Netflix filmt voor The Crown bij brug waar prinses Diana omkwam

Voor het zesde en laatste seizoen van de Netflix-serie The Crown is donderdag een filmploeg ter plaatse geweest bij de Pont de l’Alma in Parijs, de plek waar prinses Diana in 1997 om het leven kwam.

Diana Spencer, haar vriend Dodi Fayed en hun chauffeur Henri Paul kwamen in augustus 1997 om het leven na een auto-ongeluk in een tunnel bij de Pont de l’Alma. Het moment van het ongeluk zelf gaat volgens entertainmentwebsite TMZ niet in de serie te zien zijn.

In het vijfde seizoen (dat op 9 november uitkomt) en zesde seizoen van The Crown speelt de 32-jarige actrice Elizabeth Debicki de rol van Diana. In seizoen vier van de serie vertolkt Emma Corrin de rol van de jonge Diana.

Het seizoen waarin de dood van prinses Diana speelt, wordt de laatste reeks van de Netflix-serie. Volgens Dominic West (52), die in de Netflix-serie ‘The Crown’ de rol van prins Charles vertolkt, wordt het laatste seizoen ‘zo tumultueus als maar kan’.