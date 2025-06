Netflix komt dit jaar met documentaire over Märtha Louise

Netflix is van plan om nog dit jaar de documentaire over de Noorse prinses Märtha Louise en haar Amerikaanse man Durek Verrett te lanceren. Wanneer dat precies is, zei de streamingdienst niet.

“Het nog titelloze project gaat in 2025 in première”, stelde Netflix na vragen hierover van Se og Hør. Het Noorse blad vond het lang duren voordat er nieuws kwam na de aankondiging van de documentaire vorig jaar. Netflix had als enige de tv-rechten van de bruiloft van de dochter van koning Harald en koningin Sonja met Verrett in augustus.

De documentaire is gemaakt door regisseur Rebecca Chaiklin, die eerder onder meer Tiger King maakte, en producent Chris Smith. Märtha Louise en Verrett zijn voor de film meer dan een jaar gevolgd.