Netflix maakt tegenvallende cijfers lifestyle-serie Meghan bekend

Netflix heeft de tegenvallende cijfers van de lifestyle-serie With Love, Meghan bekendgemaakt. De serie is er, zo blijkt uit een kijkcijferrapport van de streamingdienst, niet in geslaagd om een plek te veroveren in de top 300 best bekeken programma’s van 2025.

With Love, Meghan is volgens de gegevens die Netflix naar buiten heeft gebracht 5,3 miljoen keer bekeken. De serie staat daarmee op nummer 383 op de lijst van meest bekeken series van de eerste helft van het jaar. De eerste dag stond de lifestyleserie in de wereldwijde top 10 van Netflix, gezien de daaropvolgende cijfers is het aantal kijkers daarna flink gedaald. De serie staat op dezelfde plek als het tweede seizoen van Peaky Blinders (2014) en het vierde seizoen van Suits (2011).

Harry en Meghan tekenden in 2020 een contract bij Netflix van naar verluidt 100 miljoen dollar. In With Love, Meghan nodigt de hertogin van Sussex vrienden uit op een landgoed in Montecito. Ze geeft onder andere tips over gasten ontvangen, tuinieren en koken. Het tweede seizoen verschijnt in het najaar.