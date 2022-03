Netflix-musical Diana is grote ‘winnaar’ bij de Razzie Awards

De Netflixfilm Diana the Musical heeft zaterdag de meeste Razzie Awards, de prijzen voor slechtste filmprestaties, gewonnen. De registratie van de Broadwaymusical heeft vijf prijzen in de wacht gesleept. De organisatie achter de awards maakte zaterdag, traditiegetrouw de dag voor de uitreiking van de Oscars, de ‘winnaars’ bekend.

De musical over prinses Diana werd gekroond tot slechtste film van het jaar. Hoofdrolspeelster Jeanna deWaal kreeg de gouden framboos voor slechtste actrice, Judy Kaye won voor slechtste vrouwelijke bijrol en ook de regisseur en het script vielen in de prijzen. De film Space Jam: A New Legacy was na Diana the Musical de grootste ‘winnaar’ met drie awards.

De musical werd na de release vorig jaar neergehaald door critici. The Guardian noemde het een “koninklijk debacle waarvan je gaat hyperventileren” en Vanity Fair schreef onder meer dat het een product was dat was geboren “uit koud, op geld belust cynisme”.

Netflix streamde voorafgaand aan de première op Broadway een registratie van de musical vanuit een – vanwege de toen geldende coronamaatregelen – leeg theater. De voorstelling is in totaal 33 keer opgevoerd op Broadway.