Netflix-top opent hoofdkantoor in Amsterdam met prins Constantijn

De top van de Amerikaanse streamingdienst Netflix is maandagmiddag in Amsterdam om samen met prins Constantijn het nieuwe hoofdkantoor te openen. Het kantoor regelt zaken voor de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markt.

Netflix-topbestuurders Greg Peters en Reed Hastings gaan in gesprek met de prins. Constantijn is voorman van Techleap.nl, een organisatie voor techstart-ups, en treedt op als gespreksleider.

De streamingdienst was eigenlijk al eerder van plan het hoofdkantoor aan de Karperstraat in Amsterdam-Zuid officieel te openen, maar dat ging niet door. Inmiddels is het bedrijf er al een paar jaar gevestigd.