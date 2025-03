Netflixserie van Meghan krijgt tweede seizoen

De Netflixserie van Meghan, de hertogin van Sussex, krijgt een tweede seizoen. Dat maakten de vrouw van de Britse prins Harry en de streamingdienst vrijdag bekend. Het eerste seizoen van With Love, Meghan verscheen eerder deze week op Netflix.

Meghan maakte het nieuws bekend met een video op haar eigen Instagrampagina. “Als je seizoen 1 leuk vond, wacht maar tot je ziet wat voor leuks we hebben verzonnen voor seizoen 2! Eindeloos bedankt aan het geweldige team dat heeft geholpen alles tot leven te brengen”, aldus Meghan in het bijschrift.

In With Love, Meghan is te zien hoe Meghan maaltijden voor haar gasten kookt. De recensies zijn tot nu toe weinig positief. Zo omschreef de Britse krant The Guardian de serie als “tenenkrommend” en noemt The Independent het programma onder meer “vermoeiend”.

De tweede reeks van With Love, Meghan verschijnt in het najaar. De opnames zijn al afgerond, meldt Netflix.