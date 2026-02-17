Neve Campbell ontkracht geruchten over date met prins Harry

Neve Campbell ontkracht de geruchten dat ze ooit een date heeft gehad met de Britse prins Harry. “Het was geen date,” legde de Scream-actrice onlangs uit in The Jonathan Ross Show. Campbell kwam de prins naar eigen zeggen per toeval tegen op het verjaardagsfeest van een vriend. Volgens haar hebben de twee het leuk gehad en gedanst, maar zijn er “geen telefoonnummers uitgewisseld”.

Daarnaast vertelt de 52-jarige actrice dat ze Harry als “echt heel aardig” heeft ervaren. “Hij vertelde me dat hij als kind een poster van mij aan de muur had hangen, waarop ik dacht: ‘Dat is een beetje gênant. Hoe oud was hij toen?'” Ook herinnert ze zich dat de prins uit zichzelf over zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, vertelde. “Toen realiseerde ik me over wie hij het had, en dat was heel vreemd.”

De ontmoeting tussen Campbell en Harry speelde zich af voordat hij een relatie kreeg met Meghan Markle. De actrice is zelf in 2012 getrouwd met JJ Feild, met wie ze twee kinderen heeft.