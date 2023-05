Nick Cave ‘verveeld en vol ontzag’ bij kroning Charles

Nick Cave voelde zich “extreem verveeld en ook vol ontzag” toen hij vorige maand in de Westminister Abbey de kroning van koning Charles bijwoonde. In de podcast Ways To Change The World With Krishnan Guru-Murthy ging hij dieper in op zijn tegenstrijdige gevoelens.

“Ik ging vooral uit nieuwsgierigheid naar de kroning en vond de hele zaak op zijn zachtst gezegd buitengewoon interessant”, zei de zanger. Vooraf had hij wel verwacht bepaalde gevoelens te hebben bij de hele ceremonie, “maar ik wist niet dat ik ze op zo’n extreme manier zou voelen, en het waren ook nogal tegenstrijdige gevoelens.”

“Op sommige momenten voelde ik me extreem verveeld, op weer andere was ik weer vol ontzag door het hele evenement en extreem geraakt door de muziek.” Een nummer gezongen door het koor van de Westminster Abbey raakte hem in het bijzonder, aldus Cave. “Zadok The Priest was als iets van een andere planeet. En ik was een beetje geamuseerd door wat er aan de hand was, en ook boos door wat er aan de hand was, dus… het bracht veel verschillende dingen naar voren.”

De bekende Australiër was samen met veertien “buitengewone” landgenoten uitgekozen om de ceremonie in Londen bij te wonen.