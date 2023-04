Nicole Scherzinger en Tom Cruise bij kroningsconcert Charles

The Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger en acteur Tom Cruise zijn te zien tijdens het kroningsconcert van koning Charles op 7 mei. Dat heeft de BCC, die het concert organiseert, bekendgemaakt. Ook zanger Tom Jones en actrice Joan Collins maken een verschijning.

Cruise, Jones en Collins zullen te zien zijn in vooraf opgenomen sketches. Scherzinger betreedt het podium om te zingen, net als singer-songwriter Olly Murs. Eerder was al de komst van onder anderen Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli en drie leden van Take That aangekondigd.

Ook de populaire beer Winnie the Pooh is te gast bij het kroningsconcert. Koningin Elizabeth, de overleden moeder van Charles, werkte voor haar overlijden samen met een andere populaire beer. Zij was voor haar zeventigjarig troonjubileum te zien met Beertje Paddington.

Het concert vindt plaats op Windsor Castle en wordt uitgezonden op zowel tv als radio. Naar verwachting zullen 20.000 mensen aanwezig zijn.