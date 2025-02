Nieuw beeld prinses Leonor onthuld in wassenbeeldenmuseum Madrid

In het wassenbeeldenmuseum in Madrid is vrijdag een nieuw beeld van prinses Leonor onthuld. De wassen versie van de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia is naast haar ouders geplaatst, deelt het museum vrijdag.

Volgens het museum is er met “precisie en oog voor detail” gewerkt aan het nieuwe beeld van Leonor. In totaal heeft een team van beeldkunstenaars zes maanden gewerkt aan de wassen prinses. De onthulling van het beeld van Leonor weerspiegelt volgens het museum “een cruciaal moment in de hedendaagse geschiedenis”.

Felipe, Letizia en Leonor zijn niet de enige leden van het Spaanse koningshuis die een plek hebben in het wassenbeeldenmuseum in Madrid. Ook emeritus-koning Juan Carlos en emeritus-koningin Sofía zijn vereeuwigd in een wassen beeld.