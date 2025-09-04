Nieuw kapsel Catherine trekt veel aandacht van Britse media

Het nieuwe kapsel van prinses Catherine trekt veel aandacht van de Britse media. Prinses Catherine en prins William verschenen donderdag voor het eerst na de zomervakantie in het openbaar voor een werkbezoek. Toch zijn het vooral de blonde lokken van Catherine waarover wordt geschreven.

De 43-jarige prinses zou niet eerder met “zulk blond en lang haar” in het openbaar zijn gezien, schrijft People. Eerder ontstond al speculatie over de blonde kleur toen fotografen Catherine in de auto vastlegden op weg naar een kerk nabij Balmoral Castle in Schotland.

William en Catherine bezochten het Natural History Museum, waar ze een rondleiding kregen door de vernieuwde tuinen. De prinses is beschermvrouwe van het museum.