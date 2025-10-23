Nieuw portret Albert op euromunten Monaco

Monaco krijgt euromunten met daarop een nieuwe beeltenis van prins Albert. Aanleiding is zijn 20-jarig regeringsjubileum, meldt het Monegaskische hof. De munten van 1 en 2 euro worden eind oktober in omloop gebracht.

Op de munten is naast het profiel van Albert ook zijn monogram te zien. Ook keren op de achtergrond de ruitjes uit het wapenschild van de vorstelijke familie terug.

De nieuwe serie munten vervangt het profiel van Albert dat sinds 2005 in omloop is. Daarvoor bestonden er ook euro’s waarop Albert met zijn vader prins Rainier stond.