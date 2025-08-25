Nieuw portret koning Filip op Belgische postzegels

In België zijn maandag nieuwe postzegels met de beeltenis van koning Filip uitgebracht. Bpost meldt dat het gaat om een nieuwe versie van de permanente postzegels, waarop het portret van Filip prijkt.

De update past volgens postbedrijf bpost in de traditie waarbij het portret van de koning om de tien jaar wordt vernieuwd. Het nieuwe portret is gebaseerd op een officiële foto van Bas Bogaerts en werd gegraveerd door Martin Mörck. Het ontwerp is van Myriam Moz. Volgens bpost is de zegel “hedendaags en tijdloos”. Er komen drie versies van de permanente postzegels: een roze, een gele en een groene.

In 2023 bracht bpost nog een speciale postzegel uit om te vieren dat de vorst tien jaar op de troon zat.