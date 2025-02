Nieuw seizoen Máxima begint met bruiloft koningspaar

Het tweede seizoen van de Videoland-serie Máxima begint met de bruiloft van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dat is te zien op een beeld in handen van de Amerikaanse entertainmentwebsite Variety.

“Deze momenten zitten nog steeds in ons collectieve geheugen. We hebben ze allemaal op tv gezien,” zegt producent Rachel van Bommel over de beelden van de bruiloft. “In het eerste seizoen gebruikten we archiefbeelden. Dat doen we weer, vooral voor de scènes van de bruiloft.”

In het nieuwe seizoen komen “leven en dood” aan bod, aldus Van Bommel. “Kinderen die geboren worden, begrafenissen die plaatsvinden. We hebben nog steeds dit koninklijk paar dat echt innemend is en we houden een lichte toon aan, maar er is ook drama in hun leven.”

Verkocht

Het eerste seizoen van de serie focuste op de breuk van Máxima met haar Argentijnse familie. Het tweede seizoen gaat meer over haar nieuwe rol in de Nederlandse koninklijke familie.

Het nieuwe seizoen is in 2026 te zien bij Videoland. De serie is inmiddels verkocht aan vijftig landen, waaronder Australië, Zweden, Finland en Argentinië.