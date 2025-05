Nieuw wassen beeld Catherine in Madame Tussauds in Londen

Madame Tussauds in Londen heeft een nieuw wassen beeld van prinses Catherine onthuld. Het wassenbeeldenmuseum maakte dat woensdag via sociale media bekend.

Er stond al sinds 2012 een beeld van Catherine in Madame Tussauds en het beeld heeft dit jaar een opfrisbeurt gekregen. De nieuwe look is gebaseerd op een jurk die de 43-jarige prinses in 2023 droeg tijdens een receptie voor diplomaten op Buckingham Palace, schrijft Madame Tussauds in een persbericht. Daarnaast draagt de wassen Catherine een blauwe sjerp en een tiara die ooit gedragen zou zijn door prinses Diana.

Ook het beeld van prins William heeft een nieuwe look. De prins van Wales is nu gekleed in een zwarte smoking met een witte vlinderdas en verschillende accessoires zoals een sjerp, ster en legermedailles.