Nieuw-Zeeland steunt ook schrappen Andrew uit lijn troonopvolging

Nieuw-Zeeland is er voorstander van om Andrew Mountbatten-Windsor te schrappen uit de lijn van koninklijke troonopvolging. Dat heeft een woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse premier Christopher Luxon laten weten.

“Als de Britse regering voorstelt om Andrew Mountbatten-Windsor uit de lijn van opvolging te verwijderen, zou Nieuw-Zeeland dit steunen”, zei de woordvoerder in een verklaring. Het nieuws komt een dag nadat de Australische premier Anthony Albanese in een brief aan de Britse premier Keir Starmer schreef een dergelijke stap te steunen.

De Britse overheid overweegt een wet om Mountbatten-Windsor uit de lijn van troonopvolging te halen. Daarvoor zou ook de steun van andere landen van het Gemenebest nodig zijn waar koning Charles staatshoofd is, waaronder dus Australië en Nieuw-Zeeland. Andere landen, zoals Canada, hebben hun standpunt nog niet gedeeld.

De voormalige Britse prins is momenteel achtste in de Britse lijn van troonopvolging, ondanks dat zijn titels vorig jaar werden afgenomen. Dat gebeurde vanwege zijn nauwe banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. De jongere broer van koning Charles werd vorige week nog gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt.