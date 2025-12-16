Nieuwe aanpak voor Koningsdag in Amsterdam, ‘beter beheersbaar’

In Amsterdam blijft er ruimte voor feesten in de binnenstad, maar een en ander moet “beter beheersbaar worden”. Over een nieuwe aanpak schrijft burgemeester Femke Halsema dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens haar is Koningsdag in het centrum van Amsterdam nu uitgegroeid tot een “moeilijk beheersbaar openluchtfestival” waarvan “de risico’s te groot” zijn.

Zo is het de bedoeling dat delen van het centrum “begrensde festivalterreinen” worden. Zoals op de Westerstraat en de Noordermarkt, waar ruimte is voor een evenement. “Maar daarbuiten niet”, aldus Halsema. Verder zijn bezoekers van buiten de stad in mindere mate welkom. Ook worden betaalde festivals aan de randen van de stad aantrekkelijker gemaakt door de eindtijd ervan te verruimen naar 22.00 uur.

Meer EHBO-teams per fiets zijn straks actief in de stad en illegale verkoop van alcohol en illegale straatfeesten worden harder aangepakt.

De afgelopen editie van Koningsdag in de hoofdstad kende veel incidenten.