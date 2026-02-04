Nieuwe aartsbisschop Canterbury legt eed af voor koning Charles

De nieuwe aartsbisschop van Canterbury, Sarah Mullally, heeft woensdag de eed afgelegd voor koning Charles. Zij erkende hiermee de koning als hoogste leider van de Anglicaanse Kerk, een traditie die teruggaat naar de tijd van koningin Elizabeth I (1533-1603).

“Het was een eer om op Buckingham Palace de eed af te leggen voor Zijne Majesteit de Koning”, laat de nieuwe aartsbisschop weten. Op Instagram deelt het hof een foto van Charles en Mullally terwijl ze naast elkaar poseren. De aartsbisschop bedankte Charles voor zijn “rotsvaste geloof” en de manier waarop hij dat al zijn hele leven in dienst van het land en het Gemenebest uitdraagt. Ook stond ze stil bij het feit dat ze voor Charles’ overleden moeder Elizabeth de eed aflegde toen ze bisschop van Londen werd.

Mullally werd vorige week geïnstalleerd als nieuwe aartsbisschop van Canterbury. Zij volgde Justin Welby op, die het ambt vanaf 2013 bekleedde, als 106e aartsbisschop.