Nieuwe Amerikaanse ambassadeur naar koning

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo biedt woensdag zijn geloofsbrieven aan bij koning Willem-Alexander. Dat betekent dat de diplomaat dan officieel in functie is. Ook de nieuwe ambassadeurs van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe en die van Nepal overhandigen woensdag hun geloofsbrieven aan de koning.

De komst van nieuwe ambassadeurs gaat gepaard met veel ceremonieel vertoon. Popolo en andere diplomaten worden opgehaald met een galarijtuig. Ook wordt bij paleis Noordeinde een erewacht opgesteld en klinkt het volkslied van het land van de ambassadeur, meldt het koningshuis.

Popolo maakte vorige week via X bekend dat hij was aangekomen in Nederland en zijn medewerkers had ontmoet. “Samen zullen we de doelstellingen van de regering-Trump bevorderen en de blijvende band tussen de Verenigde Staten en Nederland verder versterken.”

De nieuwe ambassadeur is de oprichter van investeringsbedrijf Charles & Potomac Capital. Hij doneerde volgens Amerikaanse media veel geld aan de Republikeinen van president Trump. De Senaat stemde eerder deze maand in met zijn benoeming tot ambassadeur.