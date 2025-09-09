Nieuwe baas voor liefdadigheidsinstelling William en Catherine

De Royal Foundation, de liefdadigheidsinstelling van prins William en zijn vrouw Catherine, heeft een nieuwe topvrouw. Dinsdag maakte de stichting bekend dat Sarah Rose vanaf februari de organisatie gaat leiden. De huidige baas Amanda Berry wordt Global Partnerships Ambassador, meldt de Royal Foundation.

“We kijken ernaar uit om Sarah te verwelkomen bij The Royal Foundation en met haar samen te werken aan een aantal kwesties die ons na aan het hart liggen”, reageren William en Catherine. “We zijn Amanda enorm dankbaar voor haar uitzonderlijke leiderschap in de afgelopen drie jaar en zijn blij dat ze met ons zal blijven samenwerken in haar nieuwe functie als Global Partnerships Ambassador.”

Rose gaf eerder leiding aan Channel 5 en Paramount in het Verenigd Koninkrijk. “Ik ben ontzettend trots dat ik dertig jaar in de omroepwereld heb gewerkt en ik kijk ernaar uit om samen te werken met hunne koninklijke hoogheden en het team van de stichting om hen te ondersteunen bij hun belangrijke werk om enkele van de meest urgente uitdagingen in de samenleving aan te pakken.”

De Royal Foundation ondersteunt projecten van William en Catherine, zoals het werk van de prins voor de Earthshot Prize en zijn initiatief Homewards om dakloosheid aan te pakken.