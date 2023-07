Nieuwe beelden van koning Filip: hij eet het liefst spaghetti

Het favoriete maal van de Belgische koning Filip, die vrijdag precies tien jaar op de troon zit, is pasta en dan met name spaghetti. Dat zei hij in maart 2020 tijdens een schoolbezoek in Diepenbeek. Beelden daarvan zijn vrijdag gepubliceerd door VTM Nieuws.

De beelden waren bedoeld voor een documentaire voor Filips 60e verjaardag, maar door corona ging daar een streep door. Het Belgische journaal heeft ze nu vanwege het jubileum van de koning alsnog getoond.

Tijdens hetzelfde bezoek vertelt Filip dat wonen in een paleis “leuk” is, zo antwoordt hij op vragen van kinderen. “Het is soms groot, soms loop je een beetje verloren. En de kinderen kunnen zich verstoppen.”

Taekwondo

Ook liet de koning zich uit over een taekwondodemonstratie tijdens een staatsbezoek aan Zuid-Korea in 2019. “Ik doe wat ze mij vragen om te doen: gewoon zó doen”, zegt Filip terwijl hij de handbeweging nogmaals maakt waarmee hij destijds een plankje doormidden sloeg. “Het lijkt heel indrukwekkend, maar eigenlijk kan ik geen taekwondo. Dat is een demonstratie om eigenlijk interesse te tonen in hun cultuur.”

Tussen de beelden van VTM zitten ook fragmenten waarop te zien is dat Filip zijn toespraak oefent en vergadert met z’n adviseurs.